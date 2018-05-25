Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı

    Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı

    Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde ve kozlarını Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

    , 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde.

    İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise . Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Liverpool'un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan ekini Milan'ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

    İKİ DEVİN KIEV YOLCULUĞU
    Şampiyonlar Ligi'ne H Gurubu'ndaki rakipleri Tottenham, ve APOEL Nicosia ile yarışan Real Madrid, grubunu Tottenham'ın ardından 2'nci sırada tamamladı. Sonrasında Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve 'i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.
    Liverpool E Grubu'nda başladığı Şampiyonlar Ligi heyecanında Sevilla, Maribor ve ile aynı grupta yer alarak grubunu lider tamamladı. Sonrasında Porto, Manchester City ve Roma'yı Liverpool, Şampiyonlar Ligi finali için Kiev biletini kaptı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO
    Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.

    1. 25.5.2018 11:27
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