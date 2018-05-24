2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    2020 Şampiyonlar Ligi finali Stadı'nda

    2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

    2020  Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı açıklandı.

    İcra Komitesi, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

    Bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, Lizbon'daki Estadio da Luz Stadı'yla yarıştı ve bu yarıştan zaferle ayrıldı.

    'da gerçekleşen toplantının ardından müjdeli haber açıklandı.

    İKİNCİ KEZ EV SAHİBİYİZ
    Atatürk Olimpiyat Stadı 2005 yılındaki unutulmaz -Milan maçına da ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 3-3 sonuçlanan ve penaltılara kalan maç sonrası , Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

    1. 24.5.2018 14:53
    2. Güncelleme: 24.5.2018 16:05
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