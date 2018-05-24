2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

UEFA İcra Komitesi, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, Lizbon'daki Estadio da Luz Stadı'yla yarıştı ve bu yarıştan zaferle ayrıldı.

Ukrayna'da gerçekleşen toplantının ardından müjdeli haber açıklandı.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİYİZ

Atatürk Olimpiyat Stadı 2005 yılındaki unutulmaz Liverpool-Milan maçına da ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 3-3 sonuçlanan ve penaltılara kalan maç sonrası Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.