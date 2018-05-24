2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı açıklandı.
UEFA İcra Komitesi, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, Lizbon'daki Estadio da Luz Stadı'yla yarıştı ve bu yarıştan zaferle ayrıldı.
Ukrayna'da gerçekleşen toplantının ardından müjdeli haber açıklandı.
İKİNCİ KEZ EV SAHİBİYİZ
Atatürk Olimpiyat Stadı 2005 yılındaki unutulmaz Liverpool-Milan maçına da ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 3-3 sonuçlanan ve penaltılara kalan maç sonrası Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.
- 24.5.2018 14:53
- Güncelleme: 24.5.2018 16:05
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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