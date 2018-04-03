Bayern hata yapmadı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Bayern hata yapmadı!

    Bayern hata yapmadı!

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

    Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla, Alman temsilcisi Bayern Münih'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

    Ev sahibi ekip 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada 'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıda etkili olan Alman ekibi, 68. dakikada 'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

    Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te 'nın Münih kentinde oynanacak.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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