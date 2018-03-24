Devler Ligi'nde her şey değişti: İnanılmaz ödül!

Şampiyonlar Ligi formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişirken para ödüllerinde de ciddi artışlar yaşanacak.

2019 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaran ekipler büyük meblağları cebine koyarken deyim yerindeyse ihya olacak.

GRUPLARA KALANA 15 MİLYON €

Eski sistemde gruplara kalan takımlara 12 milyon 700 bin euro veriliyordu. Önümzüdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek yeni sistemde ise gruplara kalan her takım 15 milyon euro'yu cebine atacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlar önceden 500 bin euro kazanıyordu. Yeni sezondan itibaren bu para 900 bin euro'ya yükselecek.







GALİBİYET PRİMİ 2.7 MİLYON €

Galibiyet için verilen para ödülü ise 1.5 milyon euro'dan 2.7 milyon euro'ya yükselecek. Gruptan çıkıp son 16'ya kalan her takıma bu sezon 6 milyon euro para ödülü verilmişti. Seneye ise bu ödül 9,5 milyon euro olacak.

FİNALE KALAN KASASINI DOLDURACAK: 15 MİLYON €!

Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım ise bu yıl 6,5 milyon euro ödül aldı. Yeni sezonda ise bu ödül miktarı 10 milyon 500 bin euro olacak.

Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7,5 milyon euro'yu cebine atacak. Gelecek sene ise bu para ödülü 12 milyon euro'ya yükselecek.

Şampiyonlar liginde finale kalan takımlar bu sezon 11 milyon euro para ödülünü daha garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı 15 milyon euro olacak.



ŞAMPİYONA 3.5 MİLYON € ARTIŞ



Önümüzdeki sezon dan itibaren, Devler Ligi'nde şampiyon olan ekipse 3.5 milyon euro daha fazla bir kazanç elde edecek ve kasasına tam 19 milyon euro koyacak!