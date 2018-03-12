Beşiktaş-Bayern Münih maçına İngiliz hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Avrupa aşkına
Toplam 5
Yorum
erol genç yusuf dururken,33 lük sosayı oynatanlara yazıklar olsun.hemde yusuf sosa dan kat kat iyi futbolcu iken.
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Avrupa aşkına
Toplam 5
Yorum
erol rızanın tek derdi kendi istatistiği
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Robben'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 7
Yorum
MUSTAFA OLÇAY ŞANSIMIZDAN KUPAYI ALAN YADA ALACAK OLAN TAKIMLARDENKGELİYOR YENMEMİZ BİLE VARDARLILARA OSTERSUNS YADA HER NEYSE İŞTE ONLARA GÜZEL BİR CEVAP
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