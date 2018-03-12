Beşiktaş-Bayern Münih maçına İngiliz hakem

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.