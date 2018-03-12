Beşiktaş-Bayern Münih maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş- maçına İngiliz hakem

    Beşiktaş-Bayern Münih maçına İngiliz hakem

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü 'i konuk edecek Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

    internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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