City'den Şampiyonlar Ligi rekoru!
Manchester City evinde Basel'e kaybettiği maçta, Şampiyonlar Ligi pas rekorunu kırdı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
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Terim’in TFF’ye açtığı davada söz düellosu
Toplam 11
Yorum
ahmet terımde karakter yok kı verın parasını gıtsın kebap dukkanı acsın yıne dayak yesın buna prım verenlereyazıklar olsun
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Daha bitmedi
Toplam 15
Yorum
dr oz şampiyonda olsan defol git be adam
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 3
Yorum
dr oz niye ve kimden diledin o hocanın bu takıma gelmekle-kalmakla ve gitmemekle bütün camiadan özür dileyerek defolması gerekirken seninki vız vı
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