City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    City'den Şampiyonlar Ligi rekoru!

    City'den Şampiyonlar Ligi rekoru!

    evinde Basel'e kaybettiği maçta, Şampiyonlar Ligi pas rekorunu kırdı.

    Pazar günü 'ye karşı 902 isabetli pas ile rekoru kıran , Basel karşısında da 978 isabetli pas yaparak, 2003/04 sezonundan bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla pas yapan takım oldu.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:07
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