Sevilla - Manchester United maçında gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Sevilla - maçında gol sesi çıkmadı

    Sevilla - Manchester United maçında gol sesi çıkmadı

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla, sahasında ile golsüz berabere kaldı.

    Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz devi 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca daha etkili bir oyun sergilerken, İngiliz ekibinin kalecisi De Gea geceye damga vurdu. Sevilla forvetlerine geçit vermeyen Gea, Manchester United'a bir puanı kazandıran isim oldu.

    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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