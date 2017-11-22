 Beşiktaş’ı kutladı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş’ı kutladı

    Beşiktaş’ı kutladı
    Porto 'nun hocası Conceiçao, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Siyah-beyazlı ekibi tebrik eden Portekizli çalıştırıcı, "Zor maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Ama yeterli pozisyonları yaratamadık" dedi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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