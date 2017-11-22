Beşiktaş’ı kutladı

Porto 'nun hocası Conceiçao, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Siyah-beyazlı ekibi tebrik eden Portekizli çalıştırıcı, "Zor maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Ama yeterli pozisyonları yaratamadık" dedi.