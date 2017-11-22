 Belki yarı final belki de final! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Belki yarı final belki de final!

    Belki yarı final belki de final!
    İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, başarıda büyük bir kısmın taraftara ait olduğunu belirterek, "Başarımızın %51 oranındaki pay taraftarımızdır. %49'u da teknik heyet ve futbolcularındır. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Avrupa'da turu geçiyoruz. Belki yarı final, belki final oynayacağız. Bir üst tur için gönlümde bir takım yok" dedi. Çebi, maç sonu üçlü çektiren Aboubakar için de, "Buradan ayrılan bizi çok özlüyor. Aboubakar'ın da üçlü çektirmesi bunu gösteriyor. Bizim taraftar, rakibi alkışlar. Seyircimizin kalitesi ortada, onlarla gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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