Leipzig, Monaco'nun fişini çekti!
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. haftasında Monaco taraftarı önünde RB Leipzig'i konuk ettti. Beşiktaş'ın lider olarak çıkmayı garantilediği grupta RB Leipzig, deplasmanda Monaco'yu 4-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 7'ye çıkardı. Monaco ise 1 puanda kaldı. RB Leipzig üst tur umutlarını son haftaya taşırken, Monaco bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.
Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında Porto sahasında Monaco'yu konuk edecek. RB Leipzig de Almanya'da Beşiktaş ile oynayacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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