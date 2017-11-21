 Leipzig, Monaco'nun fişini çekti! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Leipzig, Monaco'nun fişini çekti!

    Leipzig, Monaco'nun fişini çekti!

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. haftasında Monaco taraftarı önünde RB Leipzig'i konuk ettti. Beşiktaş'ın lider olarak çıkmayı garantilediği grupta RB Leipzig, deplasmanda Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

    RB Leipzig'e Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri 6. dakikada kendi kalesine Jemerson, 9. dakikada ve 31. dakikada penaltıdan Timo Werner, 45. dakikada Naby Keita kaydetti.

    Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 7'ye çıkardı. Monaco ise 1 puanda kaldı. RB Leipzig üst tur umutlarını son haftaya taşırken, Monaco bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

    Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında Porto sahasında Monaco'yu konuk edecek. RB Leipzig de Almanya'da Beşiktaş ile oynayacak.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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