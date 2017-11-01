"Beşiktaş çok iyi takım"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim, rakipleri karşısında iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Jardim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadele sonrası iki farklı duygu yaşadığını belirterek, "Hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için çok üzgünüm. Çok istekli ve baskılı oynadık. 2 gol fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. Bunun için de üzgünüm." dedi.
Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferin kendilerini olumlu etkilediğini vurgulayan Jardim, "Buradaki atmosfer oyuncularımı çok etkiledi. Böyle büyük atmosfer, oyuncularıma pozitif etkide bulundu. İyi oyunda seyircinin çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.
Gruptan çıkmak için inançlarının olup olmadığı yönündeki soru üzerine Jardim, "Tur için hala inancım var. İnanmamız gerekiyor, maçlar daha bitmedi. Oynanacak 2 karşılaşma var. Onun sonunda durumu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ı değerlendiren Leonardo Jardim, şunları söyledi:
"Beşiktaş çok iyi takım. Tecrübeli oyunculara sahip bir ekip. Yüksek seviyede oynamış oyuncuları var. Mesela Adriano, Barcelona'dan geldi. 3-4 çok iyi Türk oyuncuları var. Onların hepsini takip ediyoruz. Süper Lig'de de şampiyon oldu."
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 14
Yorum
öğretici yönetimden böyle açıklamalar gelmeye başlarsa korksun esas teknik adamlar bu ülkede ! demek ki çanlar tudor için çalmaya başladı nihayet !
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ maç sonu görüşelim gomishhh :) şaka şaka adam fransız gayet normal...
-
''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) belki monoca lu değil ama adam ülke takımını destekliyo ? abartı olan ney ? :) :) :) :)
"Beşiktaş çok iyi takım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.