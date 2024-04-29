Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar başladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan oyuncular salonda yenilenme ve havuz çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşunun ardından pas ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rize temsilcisi yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.