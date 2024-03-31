Avrupa'yı zorlarız

Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelvey, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak iyi işler başardıklarını da vurgulayan Shelvey, "Hatalarımızdan ders çıkardık. Önemli olan sezon sonu hedeflerimize ulaşmak. Bu takımın ligde sürekli olarak üst sıraları zorlayabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor'un düzenli olarak Avrupa kupalarını zorlayacak kapasitesi var bence. Deplasmandaki kötü döngüyü kırdığımız zaman, onun vereceği öz güven ile çok daha iyi işler yapacağız. İlhan Palut'u Newcastle United menajeri Eddie Howe'a benzetiyorum" dedi.