Haberler Rizespor Avrupa'yı zorlarız

Avrupa'yı zorlarız

Shelvey, “Çaykur Rizespor’un düzenli olarak Avrupa kupalarını zorlayacak kapasitesi var” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'yı zorlarız

Çaykur Rizespor'un İngiliz yıldızı Jonjo Shelvey, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak iyi işler başardıklarını da vurgulayan Shelvey, "Hatalarımızdan ders çıkardık. Önemli olan sezon sonu hedeflerimize ulaşmak. Bu takımın ligde sürekli olarak üst sıraları zorlayabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor'un düzenli olarak Avrupa kupalarını zorlayacak kapasitesi var bence. Deplasmandaki kötü döngüyü kırdığımız zaman, onun vereceği öz güven ile çok daha iyi işler yapacağız. İlhan Palut'u Newcastle United menajeri Eddie Howe'a benzetiyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Al Nassr - Al Ta'ee maçında imkansızı başardı
Türkiye sandık başında! 32 ilde oy verme işlemi başladı
F.Bahçe'den yılın bombası! Lukaku...
F.Bahçe ligden çekiliyor mu? Koç kararını verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gözü yüksekte
Çaykur Rizesporlu Zeqiri: Hedefimize ulaşmak istiyoruz
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Mart)
KİLO VERMEK İÇİN...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! 07:05
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:05
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 01:05
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:01
Daha Eski
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 00:43
Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! 23:24
Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... 23:24
Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor 23:24
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! 23:24
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı 23:24