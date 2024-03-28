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La Liga'nın gözdesi

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi bu sefer oyuncu isteyen taraf değil oyuncu istenen taraf oldu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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La Liga'nın gözdesi

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi bu sefer oyuncu isteyen taraf değil oyuncu istenen taraf oldu. Bu sezon yükseldiği Trendyol Süper Lig'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Atmacaların 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bu sezon Karadeniz ekibinde büyük bir çıkış yakalayan Topçu, özellikle La Liga ekiplerinin radarında. Daha önce Las Palmas'a yazılan genç savunmacı için İspanyol ekibinin 5 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.

27 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR

AS'TA yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin ardından Madrid ekibi Getafe'nin de Emirhan Topçu için devreye girdiği öne sürüldü. Haberde Getafe'nin başarılı savunmacı için yeşil-mavililere resmi teklifini yaptığı vurgulandı. Yine haberde; İspanyol temsilcisinin Emirhan Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Transferin sezon sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 27 karşılaşmada boy gösteren başarılı defans, 2414 dakika sahada kaldı. Topçu ayrıca 2 kez de asist yaptı.

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