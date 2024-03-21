Haberler Rizespor Palut’la devam

Palut’la devam

“İlhan Palut’un Rize halkına çok büyük sevgisi var. çünkü Rize halkı onu sevdi, bağrına bastı o da Rize’yi sevdi. Allah’tan büyük bir mani olmazsa inşallah devam edecek.”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Palut’la devam

Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek Avrupa iddiasını sürdüren Rizespor'da Net Haberler Gazetesine konuşan Başkan İbrahim Turgut, müjde verdi. Başkan Turgut, kontratı bitecek teknik direktörleri İlhan Palut'la devam edeceklerini söyledi. İbrahim Turgut, "Önemli olan Rizespor'u iyi yerlerde görmek, güzel şeyler yaşayabilmek, birlik beraberliği bozmadan iyiye güzele gidebilmek. Galibiyet rakamımıza çok takılmıyorum ama Rizespor'u en üst noktalarda görmek hedefimiz hayalimiz" dedi.

BİZ OLDUĞUMUZ SÜRECE BİRİZ

Kontratı bitecek olan İlhan Palut'la anlaştıklarının altını çizen Başkan Turgut, "Hocamızla bunu da görüştük inşallah hocamıza söyledik biz burada olduğumuz sürece beraber olacağız, bir olacağız hocamızın bu konuda bizden hiçbir fikir ayrılığı yoktur. Hocamızın kesinlikle kulübüne Rize'ye çok büyük bir aidiyet duygusu var. Rize halkına çok büyük sevgisi var. Çünkü Rize halkı onu sevdi, bağrına bastı, o da Rize'yi sevdi. Allah'tan büyük bir mani olmazsa inşallah devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

PUANLAR HATASIZ

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Süper Lig'de bu sezon hakem hatalarıyla tek bir puan dahi kazanmadıklarını savundu. Başkan Turgut, "Ligde hakem hatası ile kazandığımız tek bir puan yok, rahmaniyet dışında hiçbir talebimiz yok" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TAKiP EDiYOR

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan Rize'ye ve Çaykur Rizespor'a her zaman büyük sevgisi olduğunu da ifade etti. Başkan Turgut, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rizeli. Elbette Çaykur Rizespor'un her zaman iyi olmasını bizden istiyor, bu yönde temennilerde bulunur" şeklinde konuştu.

ÇİMLER DEĞİŞECEK

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı aldıkları stadın zeminiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Turgut, "Yeni sezonda stadın çimlerini değiştireceğiz" dedi.

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