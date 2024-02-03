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Rizespor'da 2 ayrılık

Çaykur Rizespor , 28 yaşındaki forveti Pinchi'yi İspanya La Liga 2 ekibi Racing Ferrol'e sezon sonuna kadar kiraladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Rizespor'da 2 ayrılık

Çaykur Rizespor , 28 yaşındaki forveti Pinchi'yi İspanya La Liga 2 ekibi Racing Ferrol'e sezon sonuna kadar kiraladı. Pinchi, bu sezon 13 maçta oynadı. Atmacalar, geçen sezon Paris FC'de kiralık oynayan 29 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

OZAN VE İSMAİL KÖMÜRSPOR'A

Rizespor, Mustafa Şengül (24) ve Ozan İsmail Koç'u (23) Zonguldak Kömürspor'a kiraladı. Somaspor'dan gelen Mustafa ve Bursaspor'dan alınan Ozan İsmail, TFF 2. Lig ekibinde forma giyecekler.

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