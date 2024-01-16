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Kupa aşkına

Rizespor hocası İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı gözüne kestirdi. A.Gücü'yle kozlarını paylaşacak Atmacalar'da başarılı çalıştırıcı İlhan Palut, "Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Kupa aşkına

Türkiye Kupası'nda bugün A.Gücü'ne konuk olacak Ç.Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, umut dağıttı. Palut, "Ligde zorlu bir mücadeleden çıktık. Beşiktaş maçının üzerimizde psikolojik yıpranmaları da oldu ama Adana Demirspor galibiyeti ile toparladık. Kupayı önemsiyoruz ve Ankara'ya yine turu geçmek için gideceğiz" dedi.

GERİ ADIM YOK

İlhan Palut, zorlu maçların ardından takımı koruma adına karar vermesi gerektiğini belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Değişiklikler kupayla alakalı bir adım geri attığımız anlamına gelmez. Çıkacak her oyuncunun üst performans göstereceğine inanıyorum. Takımı efektif kullanmalıyım ama tur atlamayı istiyoruz. İnşallah öyle olur" diye konuştu.

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