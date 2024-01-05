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Fikstürde Ç. Rizespor

Rizespor, yeni yılla birlikte fikstürde avantajlı bir süece giriyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Fikstürde Ç. Rizespor

Ligde 6 maçtır yenilmeyen Atmacalar, ocak ayında oynayacağı 6 maçın 4'ünde ev sahibi olacak. İç sahada, üst üste 3 maçta Hatayspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u ağırlayacak.

İLHAN PALUT: HATAY'I YENECEĞİZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımı Hatayspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Palut, "Hatayspor ile de benzer bir maça çıkacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız. Güzel bir futbol karşılaşmasının ardından kazanan biz olmak istiyoruz" diye konuştu.

SERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Hatayspor'u yarın ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Taha Şahin, galibiyet sözü verdi. Genç savunmacı, "Elimizden gelenin en iyisini vermek için çalışacağız. Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

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