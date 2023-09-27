Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 18:22
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, koşunun ardından yarı sahada kısa pas çalışmasıyla devam etti.

Yeşil-mavili futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Rize temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

- "Tüm takımlarımıza ve futbolseverlere saygı önceliğimizdir"

Öte yandan yeşil-mavili kulübün açıklamasında, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un, hazırlıkları devam eden Fenerbahçe maçına dair herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

"18 yıl sonra yendiğimiz Trabzonspor gibi 42 yıl sonra da Fenerbahçe'yi yeneceğiz." şeklindeki açıklamaların hayal ürünü olduğu aktarılan açıklamada, "Her maça olduğu gibi Fenerbahçe maçına da galibiyet amacıyla hazırlanmaktayız. Zorlu maç öncesi bir kez daha belirtmek isteriz ki tüm takımlarımıza ve futbolseverlere saygı önceliğimizdir. Dayanışma ve huzurun en üst seviyede olacağı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE linki | beIN Sports 1 canlı maç izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti! Mısır'la 13 yıl sonra bir ilk
23 Elazığ FK deplasmanda turladı!
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor ile Sivasspor yenişemedi!
Rizespor kasırgası
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ
ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER BELLİ OLDU!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar ZTK'da toplu sonuçlar! İşte tur atlayan takımlar 18:37
Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın A. Demirspor maçı 11'i belli oldu! 17:40
LastikPark Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu LastikPark Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu 16:53
Olaylı derbi tamamlandı Olaylı derbi tamamlandı 16:45
Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı saat kaçta? Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK maçı saat kaçta? 16:23
Malatya Arguvan SK - Elazığspor maçı saat kaçta? Malatya Arguvan SK - Elazığspor maçı saat kaçta? 16:14
Daha Eski
Karşıyaka - Bergama Sportif Faaliyetler | CANLI Karşıyaka - Bergama Sportif Faaliyetler | CANLI 15:56
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi 15:51
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:46
Aslan'da Ankaragücü mesaisi başladı Aslan'da Ankaragücü mesaisi başladı 15:38
Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi Osimhen'i kızdıran paylaşım! Napoli'yi sildi 14:43
Adana Demirspor - Beşiktaş canlı izle! Adana Demirspor - Beşiktaş canlı izle! 14:28