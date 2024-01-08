Haberler Real Madrid TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

A Milli Takımımızın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, Kral Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni topladı. Sakatlıklardan ötürü uzun süredir formasından uzak kalan genç oyuncuya Alman devi talip oldu. İşte Real Madrid'in Arda Güler kararı. | TRANSFER HABERİ

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 19:54
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Genç yıldız gösterdiği performansla büyük beğeni toplarken ilk yarıda kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

İspanyol basını milli oyuncuyu ilk maçından sonra manşetlere taşıdı.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Real Madrid formasıyla ilk çıktığı maçta dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'e sürpriz talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Borussia Dortmund 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

İspanyol basını Borussia Dortmund'un ocak ayında Arda Güler için Real Madrid'e kiralama teklifi yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Real Madrid başkanı Florentino Perez genç oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini net bir şekilde ifade etti.

TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı

Ancelotti'nin Arda'yı rotasyonda kullanmak istediği de aktarıldı.

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