TRANSFER HABERİ - Alman devi Arda Güler'i kiralamak istiyor! İşte Real Madrid'in kararı
A Milli Takımımızın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, Kral Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni topladı. Sakatlıklardan ötürü uzun süredir formasından uzak kalan genç oyuncuya Alman devi talip oldu. İşte Real Madrid'in Arda Güler kararı. | TRANSFER HABERİ
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İspanyol basını milli oyuncuyu ilk maçından sonra manşetlere taşıdı.
Real Madrid formasıyla ilk çıktığı maçta dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'e sürpriz talip çıktı.
Borussia Dortmund 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.
İspanyol basını Borussia Dortmund'un ocak ayında Arda Güler için Real Madrid'e kiralama teklifi yaptığını duyurdu.
Real Madrid başkanı Florentino Perez genç oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini net bir şekilde ifade etti.
Ancelotti'nin Arda'yı rotasyonda kullanmak istediği de aktarıldı.
Borussia Dortmund, Arda Güler'i Fenerbahçe forması giyerken de takip ediyordu.
Yıldız oyuncu 20 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu.
18 yaşındaki oyuncun Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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