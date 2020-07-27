Yok artık Real Madrid!
İspanya şampiyonu Real Madrid, 2020-2021 sezonu öncesi işi sıkı tutuyor. Eflatun-beyazlıların Pogba ve Neymar’ı kadrosuna katmak için şartları zorladığı iddia ediliyor.
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun kadrosu için düğmeye bastı. İşi sıkı tutan eflatun-beyazlılar, 3 yıldız isme kanca attı. Teknik direktör Zidane'nın ısrarcı olduğu Harry Kane, Paul Pogba ve Neymar'ı kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol devi, bu oyuncular için resmi görüşmelere başladı. İspanyol medyası, Real Madrid'in maliyetleri yüksek olan 3 futbolcunun transferinde de tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.
TAM 500 MİLYON EURO
İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Real Madrid'in kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Neymar, Kane ve Pogba için 500 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Eski takımı Barcelona'nın da gündeminde olan Neymar'ın La Liga'ya dönmek istediği kaydedilirken, diğer iki futbolcunun da Madrid'in teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu arada Real Madrid'in Bale, Asensio gibi oyuncularıyla yollarını ayıracağı belirtildi.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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