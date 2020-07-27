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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Yok artık !

Yok artık Real Madrid!

İspanya şampiyonu , 2020-2021 sezonu öncesi işi sıkı tutuyor. Eflatun-beyazlıların Pogba ve ’ı kadrosuna katmak için şartları zorladığı iddia ediliyor.

La Liga'nın son şampiyonu , yeni sezonun kadrosu için düğmeye bastı. İşi sıkı tutan eflatun-beyazlılar, 3 yıldız isme kanca attı. Teknik direktör Zidane'nın ısrarcı olduğu , ve 'ı kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol devi, bu oyuncular için resmi görüşmelere başladı. İspanyol medyası, Real Madrid'in maliyetleri yüksek olan 3 futbolcunun transferinde de tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.

TAM 500 MİLYON EURO
İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Real Madrid'in kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Neymar, Kane ve Pogba için 500 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Eski takımı 'nın da gündeminde olan Neymar'ın 'ya dönmek istediği kaydedilirken, diğer iki futbolcunun da Madrid'in teklifine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu arada Real Madrid'in Bale, Asensio gibi oyuncularıyla yollarını ayıracağı belirtildi.

  1. 27.7.2020
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