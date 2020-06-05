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05 Haziran 2020, Cuma
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’ye dönmeyecek

İngiltere’ye dönmeyecek

'in Galli yıldızı 'in Tottenham, Newcastle ve gibi bir İngiliz ekibine gitmeyeceği belirtildi. Bale'in menajeri Barnett, "Real'de tüm kupaları aldı. Oldukça mutlu" dedi.

Real Madrid'in Galli yıldızı 'in Tottenham, Newcastle ve gibi bir İngiliz ekibine gitmeyeceği belirtildi. Bale'in menajeri Barnett, "Real'de tüm kupaları aldı. Oldukça mutlu" dedi. 30'luk yıldız, geçen yaz rekor fiyatla 'e olacaktı. Fakat İspanyol ekibi son anda transferden vazgeçince Bale geri dönmüştü. Galli yıldız Zidane ile görüş ayrılığına düşüyordu.
  1. 5.6.2020
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