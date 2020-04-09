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09 Nisan 2020, Perşembe
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Bir görüşme 4 süper yıldız

Bir görüşme 4 süper yıldız

Corona virüsü sebebiyle herkes evde ve sevdikleriyle görüntülü şekilde konuşuyor.

'in efsane oyuncuları da bu şekilde birbirleriyle sohbet ediyor. İker Casillas'ın paylaştığı fotoğrafta bir dönem birlikte ter döken , Luis Figo ve fenomen Ronaldo da paylaşıyor. Bu dörtlünün bir ara toplam bonservis bedeli 1 milyar euro'yu geçiyordu. Yıllar sonra bu dörtlüyü bir arada görenler geçmişi andı.

  1. 9.4.2020
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