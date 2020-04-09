Bir görüşme 4 süper yıldız
Corona virüsü sebebiyle herkes evde ve sevdikleriyle görüntülü şekilde konuşuyor.
Real Madrid'in efsane oyuncuları da bu şekilde birbirleriyle sohbet ediyor. İker Casillas'ın paylaştığı fotoğrafta bir dönem birlikte ter döken Roberto Carlos, Luis Figo ve fenomen Ronaldo da paylaşıyor. Bu dörtlünün bir ara toplam bonservis bedeli 1 milyar euro'yu geçiyordu. Yıllar sonra bu dörtlüyü bir arada görenler geçmişi andı.
- 9.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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