Bir görüşme 4 süper yıldız

Real Madrid'in efsane oyuncuları da bu şekilde birbirleriyle sohbet ediyor. İker Casillas'ın paylaştığı fotoğrafta bir dönem birlikte ter döken Roberto Carlos, Luis Figo ve fenomen Ronaldo da paylaşıyor. Bu dörtlünün bir ara toplam bonservis bedeli 1 milyar euro'yu geçiyordu. Yıllar sonra bu dörtlüyü bir arada görenler geçmişi andı.