Zidane'dan G.Saray maçı sözleri: Maçta neler yapmamız gerektiğini biliyoruz - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Zidane'dan G.Saray maçı sözleri: Maçta neler yapmamız gerektiğini biliyoruz

Zidane'dan G.Saray maçı sözleri: Maçta neler yapmamız gerektiğini biliyoruz

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın 'ı konuk edecek 'in teknik direktörü , düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı ekiple ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili yalnızca, "Ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Kazanabileceğimizi ve gruptan çıkabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Teknik direktör , maçı öncesi Madrid'in Valdebebas ilçesindeki Şehri (Ciudad Real Madrid) adlı antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı maçla ilgili yalnızca, "Ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Kazanabileceğimizi ve gruptan çıkabileceğimizi biliyoruz" dedi.

İspanyol basını, Zidane'a takımdaki geleceği gündem konusu olan Galli futbolcu ile ilgili sorular yöneltti.

Real Madrid'de 5 Ekim'den bu yana oynamayan ve sakat olduğu belirtilen Bale'in 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle Galler Milli Takımı'na çağırılması, basın toplantısındaki soruların temelini oluşturdu.

Zidane, "Bale şu anda oynayacak durumda değil. Eğer hazır olmazsa Galler Milli Takımı'nda da oynamayacaktır" dedi.

Bale'in Real Madrid'de oynamamasına rağmen Galler Milli Takımı'na çağırılmasının kendisini rahatsız etmediğini kaydeden Zidane, "Burada esas sorunu yaşayan futbolcu. Çünkü bizimle de oynamak istiyor. Benim, ocak ayında Bale'in takımdan gitmesini istediğim iddiaları tamamen saçmalık. Bale'in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Galli oyuncu ile arasında diyalog olmadığı iddialarına, esprili bir şekilde, "Her sabah birbirimize günaydın diyoruz" cevabını veren Zidane, yıldız futbolcunun Real Madrid'de oynamak istediğinden hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Zidane ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının önünde oynamanın hem heyecan hem de sorumluluk verdiğini vurguladı.

REAL MADRID'DE 4 EKSİK

Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yapan Real Madrid'de sakat olan Nacho, Marco Asensio ve Gareth Bale antrenmana katılmadı. Sakatlıktan çıkma sürecinde olan ise takımdan ayrı çalıştı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçı TSİ 23.00'de başlayacak.


  1. 05.11.2019
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