Aktüel haberler (28.07.19)

BALE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Real Madrid'in göndermek istediği ve Jiangsu Suning ile sözleşme imzalamak üzere Çin'e giden Gareth Bale'in transferi son anda iptal oldu. Dış basında ilk önce Bale'nin transferden vazgeçtiği ifade edildi. Ardından İspanyol ekibinin işi iptal ettiği belirtildi. 30 yaşındaki Galli yıldız, resmi imzayı atsaydı haftada 1 milyon euro alarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı.



SULTANLAR ACIBADEM'E GİTTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e gitmeden önce Acıbadem Sports'u ziyaret etti. 2020'de Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak için 2-4 Ağustos'ta Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları Acıbadem Sports'ta bilgi aldı. Oyuncular, "Türkiye'nin ilk ve tek mükemmeliyet merkezi Acıbadem Sports'ta gerçekleştirdiğimiz ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Verilen destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



FORMULAZ RİZE'DE OLACAK

Karadeniz'de? gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde olacak. Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.



JONES DAÇKA'DA

Darüşşafaka, ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones'u kadrosuna kattı. Daha önce Pınar Karşıyaka'da oynayan 29 yaşındaki uzun forvetle bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Jones, geçen sezon Monaco' da oynadı.



KAF-KAF BİTİRDİ

Pınar Karşıyaka, forvet oyuncusu Onuralp Bitim'i aldı. 20 yaşındaki basketbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp geçen sezon Efes'te 20 maçta 3.9 sayı ortalamasıyla oynadı.



VERSTAPPEN KAZANDI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Almanya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Vettel ikinci, Daniil Kvyat 3. oldu.



MOİSE KEAN EVERTON'A

Everton,? Moise Kean için Juventus ile görüşüyor. İtalyanlar, golcü oyuncu için 40 milyon euro bonservis ve geri satın alma opsiyonu koymayı istiyor.