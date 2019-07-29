Aktüel haberler (28.07.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
BALE TRANSFERİ İPTAL OLDU
Real Madrid'in göndermek istediği ve Jiangsu Suning ile sözleşme imzalamak üzere Çin'e giden Gareth Bale'in transferi son anda iptal oldu. Dış basında ilk önce Bale'nin transferden vazgeçtiği ifade edildi. Ardından İspanyol ekibinin işi iptal ettiği belirtildi. 30 yaşındaki Galli yıldız, resmi imzayı atsaydı haftada 1 milyon euro alarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı.
SULTANLAR ACIBADEM'E GİTTİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e gitmeden önce Acıbadem Sports'u ziyaret etti. 2020'de Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak için 2-4 Ağustos'ta Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları Acıbadem Sports'ta bilgi aldı. Oyuncular, "Türkiye'nin ilk ve tek mükemmeliyet merkezi Acıbadem Sports'ta gerçekleştirdiğimiz ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Verilen destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
FORMULAZ RİZE'DE OLACAK
Karadeniz'de? gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde olacak. Red Bull ve Formulaz Derneği'nin birlikte düzenlediği yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.
JONES DAÇKA'DA
Darüşşafaka, ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones'u kadrosuna kattı. Daha önce Pınar Karşıyaka'da oynayan 29 yaşındaki uzun forvetle bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Jones, geçen sezon Monaco' da oynadı.
KAF-KAF BİTİRDİ
Pınar Karşıyaka, forvet oyuncusu Onuralp Bitim'i aldı. 20 yaşındaki basketbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Onuralp geçen sezon Efes'te 20 maçta 3.9 sayı ortalamasıyla oynadı.
VERSTAPPEN KAZANDI
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Almanya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Vettel ikinci, Daniil Kvyat 3. oldu.
MOİSE KEAN EVERTON'A
Everton,? Moise Kean için Juventus ile görüşüyor. İtalyanlar, golcü oyuncu için 40 milyon euro bonservis ve geri satın alma opsiyonu koymayı istiyor.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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