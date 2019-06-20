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20 Haziran 2019, Perşembe
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Real Madrid gözünü kararttı! Neymar da tamam... Transfer haberleri

cephesinde çılgınlığı tam gaz sürüyor... Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Real Madrid, gözünü kararttı. Hazard, Jovic, Rodrygo ve Mendy transferlerinin ardından sıra 'a geldi. Transferin prensipte tamamlandığı imza aşamasına geldiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son dönemde adı skandallarla anılan , bu yaz 'den ayrılabilir. Brezilyalı oyuncunun adı eski kulübü ve 'le anılıyor.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Neymar transferi için 130 milyon euro artı ve 'den birisini önerecek. 27 yaşındaki oyuncuya da yıllık 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmış durumda.

Ancak gazete, Neymar'ın önceliğinin Barcelona olduğunu ve Messi ile bir kez daha bir araya gelmek istediğini yazdı.

Sakatlığı bulunan Neymar, 'nın Copa America kadrosundan çıkarılmıştı.

5 İSME TAM 348 MİLYON EURO!

Real Madrid daha önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy ve Goes'i kadrosuna katmış ve bu transferler için toplamda 348 milyon euro ödedi.

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  1. 20.06.2019
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