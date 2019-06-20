Real Madrid gözünü kararttı! Neymar da tamam... Transfer haberleri
Real Madrid cephesinde transfer çılgınlığı tam gaz sürüyor... Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Real Madrid, gözünü kararttı. Hazard, Jovic, Rodrygo ve Mendy transferlerinin ardından sıra Neymar'a geldi. Transferin prensipte tamamlandığı imza aşamasına geldiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son dönemde adı skandallarla anılan Neymar, bu yaz PSG'den ayrılabilir. Brezilyalı oyuncunun adı eski kulübü Barcelona ve Real Madrid'le anılıyor.
Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Neymar transferi için 130 milyon euro artı James Rodriguez ve Gareth Bale'den birisini önerecek. 27 yaşındaki oyuncuya da yıllık 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmış durumda.
Ancak gazete, Neymar'ın önceliğinin Barcelona olduğunu ve Messi ile bir kez daha bir araya gelmek istediğini yazdı.
Sakatlığı bulunan Neymar, Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkarılmıştı.
5 İSME TAM 348 MİLYON EURO!
Real Madrid daha önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy ve Goes'i kadrosuna katmış ve bu transferler için toplamda 348 milyon euro ödedi.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Real Madrid gözünü kararttı! Neymar da tamam... Transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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