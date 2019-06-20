Real Madrid gözünü kararttı! Neymar da tamam... Transfer haberleri

Son dönemde adı skandallarla anılan Neymar, bu yaz PSG'den ayrılabilir. Brezilyalı oyuncunun adı eski kulübü Barcelona ve Real Madrid'le anılıyor.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Neymar transferi için 130 milyon euro artı James Rodriguez ve Gareth Bale'den birisini önerecek. 27 yaşındaki oyuncuya da yıllık 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmış durumda.

Ancak gazete, Neymar'ın önceliğinin Barcelona olduğunu ve Messi ile bir kez daha bir araya gelmek istediğini yazdı.

Sakatlığı bulunan Neymar, Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkarılmıştı.

5 İSME TAM 348 MİLYON EURO!

Real Madrid daha önce Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy ve Goes'i kadrosuna katmış ve bu transferler için toplamda 348 milyon euro ödedi.