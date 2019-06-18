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18 Haziran 2019, Salı
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Ceballos'tan Zidane'a şoke eden cevap

Ceballos'tan Zidane'a şoke eden cevap

Kadroda köklü değişikliklere gidecek olan İspanyol devi ile ilgili şaşırtan bir haber kaleme alındı. İddiaya göre teknik direktör 'ın kadroda düşünmediğini söylediği hocasına "Ben de seninle çalışmak istemiyordum zaten" diyerek şoke eden bir cevap verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de kazan kaynıyor. Beklentilerin uzağında bir sezonu geride bırakan eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör ile 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu arasında şoke eden bir diyalog yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre Fransız çalıştırıcı, 2017 yılında 16 milyon euro bedelle kadroda dahil edilen 'a planları arasında olmadığını bildirdi. Bu sözler üzerine genç oyuncu da "Hiç problem değil. Ben de seninle çalışmak istemiyordum zaten" diyerek tecrübeli teknik adamı şaşırttı.

Madrid ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceballos, geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 18.06.2019
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