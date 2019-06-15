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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Ramos düğününe Ronaldo'yu çağırmadı

Ramos düğününe Ronaldo'yu çağırmadı

'in kaptanı ve tecrübeli defans oyuncusu düğün törenine eski takım arkadaşı 'yu çağırmadı. Bu olay İspanya basınında gündem olurken, Ramos'un Portekizli yıldızın 'a transferini hala kabul edemediği için böyle bir harekette bulunduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

9 yıl boyunca 'de birlikte oynayan ile ikilisinin dostluğuna gölge düştü. Eflatun-beyazlı ekibin kaptanı Sergio Ramos'un, Pilar Rubio ile evleneceği düğüne eski takım arkadaşını davet etmemesi büyük dikkat çekti. İspanyol basını Ramos'un, Ronaldo'nun 'a gidişi nedeniyle aralarının bozuk olduğunu bildirdi.

Öyle ki düğün törenine çağrılan 500 davetli arasında Real Madrid'in ezeli rakibi 'da top koşturan Gerard Pique ve eşi Shakira olmasına rağmen Portekizli yıldıza yer verilmedi.

Ramos - Rubio çiftinin düğün için talepleri

Çocuklar alınmayacak
Telefon yasak
Davetlilere girişte özel geçici dövme
Ünlü şef Dani Garcia'nın elinden sadece Endülüs mutfağından yemekler
100'er euroluk 500 şişe özel şarap

DÜĞÜN HEDİYESİ YERİNE BAĞIŞ

Öte yandan düğün adeta yıldızlar geçidine sahne olacak. Sevilla'da gerçekleşecek törene , , Iker Casillas, katılacak. Davetlilerden düğün hediyesi yerine UNICEF'e bağışta bulunmaları istenecek.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 13:09
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