Ramos düğününe Ronaldo'yu çağırmadı

9 yıl boyunca Real Madrid'de birlikte oynayan Sergio Ramos ile Cristiano Ronaldo ikilisinin dostluğuna gölge düştü. Eflatun-beyazlı ekibin kaptanı Sergio Ramos'un, Pilar Rubio ile evleneceği düğüne eski takım arkadaşını davet etmemesi büyük dikkat çekti. İspanyol basını Ramos'un, Ronaldo'nun Juventus'a gidişi nedeniyle aralarının bozuk olduğunu bildirdi.

Öyle ki düğün törenine çağrılan 500 davetli arasında Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da top koşturan Gerard Pique ve eşi Shakira olmasına rağmen Portekizli yıldıza yer verilmedi.

Ramos - Rubio çiftinin düğün için talepleri

Çocuklar alınmayacak

Telefon yasak

Davetlilere girişte özel geçici dövme

Ünlü şef Dani Garcia'nın elinden sadece Endülüs mutfağından yemekler

100'er euroluk 500 şişe özel şarap

DÜĞÜN HEDİYESİ YERİNE BAĞIŞ

Öte yandan düğün adeta yıldızlar geçidine sahne olacak. Sevilla'da gerçekleşecek törene Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas, Luka Modric katılacak. Davetlilerden düğün hediyesi yerine UNICEF'e bağışta bulunmaları istenecek.