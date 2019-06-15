Ramos düğününe Ronaldo'yu çağırmadı
Real Madrid'in kaptanı ve tecrübeli defans oyuncusu Sergio Ramos düğün törenine eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu çağırmadı. Bu olay İspanya basınında gündem olurken, Ramos'un Portekizli yıldızın Juventus'a transferini hala kabul edemediği için böyle bir harekette bulunduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 yıl boyunca Real Madrid'de birlikte oynayan Sergio Ramos ile Cristiano Ronaldo ikilisinin dostluğuna gölge düştü. Eflatun-beyazlı ekibin kaptanı Sergio Ramos'un, Pilar Rubio ile evleneceği düğüne eski takım arkadaşını davet etmemesi büyük dikkat çekti. İspanyol basını Ramos'un, Ronaldo'nun Juventus'a gidişi nedeniyle aralarının bozuk olduğunu bildirdi.
Öyle ki düğün törenine çağrılan 500 davetli arasında Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da top koşturan Gerard Pique ve eşi Shakira olmasına rağmen Portekizli yıldıza yer verilmedi.
Ramos - Rubio çiftinin düğün için talepleri
Çocuklar alınmayacak
Telefon yasak
Davetlilere girişte özel geçici dövme
Ünlü şef Dani Garcia'nın elinden sadece Endülüs mutfağından yemekler
100'er euroluk 500 şişe özel şarap
DÜĞÜN HEDİYESİ YERİNE BAĞIŞ
Öte yandan düğün adeta yıldızlar geçidine sahne olacak. Sevilla'da gerçekleşecek törene Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas, Luka Modric katılacak. Davetlilerden düğün hediyesi yerine UNICEF'e bağışta bulunmaları istenecek.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 13:09
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Ramos düğününe Ronaldo'yu çağırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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