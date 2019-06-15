Real Madrid'den rekor

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıradaki Real Madrid, transfere şimdiye kadar 303 milyon iuro harcayarak yeni bir rekora imza attı. Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real, 9 günde 3 önemli yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. İspanyollar; ayın 4'ünde Jovic, 7'sinde Hazard ve 12'sinde de Mendy'yi aldı.



SÖZÜNÜN ERİ BAŞKAN

Başkan Florentino Perez, "Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz" sözünü, yaptığı transferlerle gerçeğe dönüştürdü. En pahalı transferi Chelsea'dan 100 milyon euro'ya aldığı Belçikalı yıldız Hazard olan Madrid ekibi, Jovic'e 60 milyon, Militao'ya 50 milyon, Mendy'ye 48 milyon ve Goes'e de 45 milyon ödeyerek, 303 milyon euro'yla zirveye çıktı.



JAPON MESSİ DE REAL MADRİD'DE

Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasındaki ve Tokyo'da forma giyen 'Japon Messi' lakaplı 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu da transfer etti. Kubo'nun yeni sezonda Real Madrid Castilla'da oynayacağı bildirildi. Genç orta saha 2014'te Barcelona'ya gitmesine karşın 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından kontratı iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya dönmüştü.