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14 Haziran 2019, Cuma
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'yu transfer etti

Real Madrid Takefusa Kubo'yu transfer etti

, 'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo Kulübü'nde forma giyen 18 yaşındaki 'yu transfer etti.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Castilla'da oynayacağı bildirildi.

Genç orta saha oyuncusu, 9 Haziran'da ile El Salvador'un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez A milli olmuştu. Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 kez ağları sarstı.

Öte yandan, genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.

Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes'u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon avro bonservis ödemişti.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 14:55
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