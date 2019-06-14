Real Madrid Takefusa Kubo'yu transfer etti
Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo Kulübü'nde forma giyen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu transfer etti.
Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid Castilla'da oynayacağı bildirildi.
Genç orta saha oyuncusu, 9 Haziran'da Japonya ile El Salvador'un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez A milli olmuştu. Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 kez ağları sarstı.
Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.
Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes'u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon avro bonservis ödemişti.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 14:55
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RB1903 BEŞİKTAŞ ŞEREF TİR.ŞEREF BEŞİKTAŞTIR.ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.
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