İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı takım son olarak Chelsea'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Eden Hazard için imza töreni düzenledi. Stadyumu dolduran 50 bin taraftar arasından çoğunluğu oluşturan bir grup ise yaptığı tezahüratla yönetimden o ismin alınmasını istedi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)