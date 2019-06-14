Hazard'ın imza töreninde şok! Onun adını haykırdılar
İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlı takım son olarak Chelsea'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Eden Hazard için imza töreni düzenledi. Stadyumu dolduran 50 bin taraftar arasından çoğunluğu oluşturan bir grup ise yaptığı tezahüratla yönetimden o ismin alınmasını istedi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Haziran 2019 Cuma 10:22
Güncelleme: 14.06.2019 10:22
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Transferin hızlı takımlarından Real Madrid, şu ana kadar kadrosuna kattığı 5 futbolcuya tam 303 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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Geçirdiği kötü sezonun izlerini silmeye çalışan eflatun-beyazlı takımın yaptığı transfer arasından en dikkat çeken ismi ise 100 milyon euro ödediği Eden Hazard oldu.
Dün yıldız futbolcu için Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenleyen Madrid temsilcisinde tam 50 bin taraftar tribündeki yerini aldı ancak ilginç bir olay yaşandı.
Eden Hazard'ın Real Madrid'e imza attığı törende taraftarlar bir anda "Mbappe'yi istiyoruz" diyerek tezahürata başladı.
Fransız basını olayı, "Hazard'ın transferinden tatmin olmayan Real Madrid taraftarı, yönetime Mbappe'yi alma çağrısında bulundu" diyerek verdi.