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20 Haziran 2019, Perşembe
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Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer

Kulübü, 'yi etmek için ile anlaştığını açıkladı. Orta saha oyuncusu Marcos Llorente, sağlık kontrolünün ardından Atletico Madrid ile 5 sezonluk sözleşme imzalayacak.

'nın Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan 'den 'yi etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Marcos Llorente'nin transferi için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de teknik direktör 'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente'yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

  1. 20.06.2019
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