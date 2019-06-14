Real Madrid çıldırdı! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Real Madrid çıldırdı!

çıldırdı!

Real Madrid çıldırdı!

2018-19 sezonunu büyük bir hayal kırıklığıyla noktalayan dönemine çok hızlı girdi... Eflatun-beyazlılar, daha 2 haftada 5 transfere imza attı. Takviyeler için tam 303 milyon euro ödedi. Üstelik transfer hala devam ediyor.

Eflatun beyazlı ekip Haziran ayının henüz iki haftası dolmadan transfere 300 milyon euro'dan fazla kaynak ayırarak kulüp rekorunu kırdı. Daha önce sol kanat Rodrygo için 45, sol bek Ferland Mendy için 48, stoper Militao için 50, forvet Luka Jovic'e 60 milyon euro ödeyen İspanyol temsilcisi, son olarak Eden Hazard 100 milyon euro ödedi v toplam 303 milyon euro harcama yaptı.


POGBA VE MBAPPE DE LİSTEDE
Üstelik başkent ekibinde de henüz bitmiş değil. Madrid'in bir orta saha bir tane daha forvet takviyesi yapacağı belirtiliyor. Teknik direktör 'ın çok istediği Fransız orta saha Pogba konusunda 150 milyon euro'luk kaynak ayrılacağı ifade edildi. 'in transfer etmek istediği isimler arasında Mbappe, , Eriksen, Nicolas Tagliafico gibi yıldızlar da var. Öte yandan , Isco, Keylor Navas gibi isimleri ise gözden çıkaran Real böylece yeni kaynak oluşturacak.

  1. 14.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid çıldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN