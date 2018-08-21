CR7 yok seyirci yok – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    CR7 yok seyirci yok

    CR7 yok seyirci yok
    , 'da ligin ilk haftasında Getafe'yi konuk etti. 81.044 koltuk kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'nda sadece 48.466 seyirci yer aldı. Bu son 10 yılın en düşük rakamı oldu. Sebebi ise sezon başında süper yıldızları 'nun 'a transfer olması gösterildi. Yerine yakın kalibrede biri gelmemesi tribünleri vurdu.
    1. 21.8.2018
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