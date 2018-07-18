Odriozola, Real Madrid’de
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Odriozola, ’de

    Odriozola, Real Madrid’de

    , bir diğer İspanyol ekibi ’tan 30 milyon Euro karşılığında ’yı etti.

    İspanyol devi , 'ın 22 yaşındaki futbolcusu 'yı 30 milyon Euro karşılığında etti. Daha önce anlaşma sağladıklarını duyuran başkent ekibi bugün Odriozola'ya imzayı attırdı. Sağ bek mevkinde forma giyen Odriozola, yeni kulübüyle altı yıllık bir sözleşme imzaladı.
    Genç futbolcu, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ancak hiç süre alamamıştı.
    1. 18.7.2018 16:35
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