Odriozola, Real Madrid’de
Real Madrid, bir diğer İspanyol ekibi Real Sociedad’tan 30 milyon Euro karşılığında Alvaro Odriozola’yı transfer etti.
Genç futbolcu, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ancak hiç süre alamamıştı.
- 18.7.2018 16:35
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 2
Yorum
Enda 1-2 kaliteli isim gerisi genç transferi olmalı bıktık her sene m eurolar saçılmasından, bu yüzden bu duruma düştük ya hey gidi krasic hey :)
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Toplam 6
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savaş Bu adam 35 yaşında ama Talisca dan dah çok koşacağı mücadele edeceği kesin.Talisca ile BJK 10 kişi oynuyıordu.
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