Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane istifa etti!

İspanyol devi Real Madrid'de flaş ayrılık: Zinedine Zidane'ın istifa ettiğini duyurdu...

Liverpool'u 3-1 mağlup etmeleri sonrası Real Madrid'le teknik direktör olarak art arda üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fransız efsanesi Zinedine Zidane, Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden istifa etti!

Eflatun beyazlılarla 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Zidane istifa kararını Real Madrid başkanı Florentino Perez'le birlikte düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

İşte Zinedine Zidane'ın istifa kararını resmen duyurmasının ardından yaptığı açıklamalar:

İşte Zinedine Zidane'ın istifa kararını resmen duyurmasının ardından yaptığı açıklamalar:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bu karar tamamen kendi aldığım bir karar. Başka bir takım çalıştırmayacağım, takım arayışında değilim. Real Madrid bana çok şey kattı. Hayatımın sonuna kadar bu kulübün bir parçası olacağım. Bu benim açımdan zor bir karar oldu. Kararım bazılarına mantıklı gelmeyebilir ancak bir değişiklik yapmam, ara vermem gerekiyordu. Oyuncular için de aynısını söyleyebilirim. Oyuncularım da üç yıllık birlikteliğin ardından değişikliğe ihtiyaç duyuyordu. Şu an tek yapabileceğim şey tüm taraftarlara esirgemedikleri desteklerden dolayı teşekkür etmek. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ki bunlar futbolun bir parçası. Desteklerinizi kesmediğiniz için teşekkür ederim."







Zidane'ın konuşmasının ardından söz alan Real Madrid başkanı Florentino Perez ise Fransız efsaneye minnettar olduklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Sana tüm emeklerin, tutkun, sevgin ve bütün bu yıllar boyunca Real Madrid'e kattıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şu noktada tek söyleyebileceğim seni tekrar görmeyi umduğum. Bu benim için beklenmedik bir karar oldu, bunu söylemeliyim. Zidane'ı futbolcu olarak çok severdim, teknik direktör olarak da çok seviyorum. Kararını duyunca onu ikna etmek için konuşmayı düşündüm ama nasıl kararlı bir karakteri olduğunu biliyorum. Bugün üzücü bir gün ancak burası senin evin, bizler de senin aileniz. Yolumuzun tekrar kesişeceğini umut ediyorum."





TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'ni 2 sezon üst üste kazanabilen takım yokken, Zidane önce bunu başardı ve geçtiğimiz günlerde Liverpool'u eleyerek bu seriyi 3 yıla çıkardı.

Teknik adamlık kariyerine futbolu bıraktığı takım olan Real Madrid'in altyapısı olan Castilla'da başlayan Zidane, 2015-16 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurarak 2 yıl üst üste tüm kupaları kazandı.

Fransız teknik adam, 2002 yılında futbolcu olarak ve 2014 yılında Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Zidane, teknik direktörlük kariyerine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Ligi ve Süper Kupası sığdırdı.

Madrid'in başında toplam 149 maça çıkan Zidane 104 galibiyet aldı.