Cristiano Ronaldo: Kariyerimin en güzel golü – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    : Kariyerimin en güzel golü

    Cristiano Ronaldo: Kariyerimin en güzel golü

    Juventus'a karşı harika bir gol atan 'in yıldızı , attığı gol için "Kariyerimin en iyisiydi" yorumunda bulundu.

    'in süepr starı , Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a harika bir rövaşata golü atarken izleyicileri büyüledi.

    KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜYDÜ

    Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, ''Büyük ihtimal kariyerimin en güzel golüydü. Harika bir goldü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Uzun bir süredir böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım'' sözlerini kullandı.

    ''ALKIŞLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIM''

    Juventus taraftarlarının attığı golden sonra kendisini alkışlaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, ''Böyle bir stadyumda taraftarların sizi alkışlaması inanılmaz bir tecrübeydi. Ben çocukken Juventus'u çok severdim. Taraftarların beni alkışlamasını hiç unutmayacağım'' dedi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:02
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