Cristiano Ronaldo: Kariyerimin en güzel golü
Juventus'a karşı harika bir gol atan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı gol için "Kariyerimin en iyisiydi" yorumunda bulundu.
Real Madrid'in süepr starı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a harika bir rövaşata golü atarken izleyicileri büyüledi.
KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜYDÜ
Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, ''Büyük ihtimal kariyerimin en güzel golüydü. Harika bir goldü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Uzun bir süredir böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım'' sözlerini kullandı.
''ALKIŞLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIM''
Juventus taraftarlarının attığı golden sonra kendisini alkışlaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, ''Böyle bir stadyumda taraftarların sizi alkışlaması inanılmaz bir tecrübeydi. Ben çocukken Juventus'u çok severdim. Taraftarların beni alkışlamasını hiç unutmayacağım'' dedi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:02
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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