Ronaldo'nun golünü böyle anlattılar
Dünyanın dört bir yanından Real Madrid - Juventus maçını anlatan spikerler Cristiano Ronaldo'nun muhteşem rövaşata golü sonrası adeta çılgına döndü!
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