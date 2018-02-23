Benzema Lyon’a – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
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    Benzema ’a

    Benzema Lyon’a
    REAL Madrid'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve son maçlarda ıslıklanan Karim Benzema için flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fransa Ligi takımlarından Lyon, PSG, Marsilya ve Monaco, sezon sonunda Benzema için 'in kapısını çalacak. Özellikle 'un Mariano'nun ayrılması halinde eski forvetleri Benzema'yı transfer etmeyi çok istediği kaydedilirken 30 yaşındaki forvetin ayrılması için Real'in de kolaylık sağlayacağı belirtildi. 2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, bu sezon La Liga'da 18 maça çıkarken sadece 3 gol attı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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