Real Madrid 3 golle kazandı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    3 golle kazandı

    Real Madrid 3 golle kazandı

    (La Liga) takımlarından , erteleme maçında Leganes'i 3-1 mağlup etti.

    Başkent temsilcisini Municipal Butarque Stadı'nda ağırlayan Leganes, 6. dakikada Unai Bustinza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    Bu golden 5 dakika sonra Lucas Vazquez ile skora dengeyi getiren , Carlos Casemiro'nun 29. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.

    90. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle rakibini 3-1 yenen Madrid ekibi, 48 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Leganes ise 29 puanda kaldı.

    Barcelona'nın 62 puanla liderliğini sürdürdüğü La Liga'da Atletico Madrid 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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