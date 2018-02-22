Real Madrid 3 golle kazandı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, erteleme maçında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Başkent temsilcisini Municipal Butarque Stadı'nda ağırlayan Leganes, 6. dakikada Unai Bustinza'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu golden 5 dakika sonra Lucas Vazquez ile skora dengeyi getiren Real Madrid, Carlos Casemiro'nun 29. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.
90. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle rakibini 3-1 yenen Madrid ekibi, 48 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Leganes ise 29 puanda kaldı.
Barcelona'nın 62 puanla liderliğini sürdürdüğü La Liga'da Atletico Madrid 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
-
"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
-
Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
-
ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Real Madrid 3 golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.