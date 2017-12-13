Real Madrid finale çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde, ev sahibi ülkenin son şampiyonu El-Cezire ile son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid karşılaştı.

Karşılaşmaya atak başlayan Real Madrid, 30. dakikada Carlos Casemiro'nun kafa vuruşuyla ağları havalandırmasına rağmen gol geçerli sayılmadı. Brezilyalı hakem Sandro Ricchi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla pozisyonu tekrar izlemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Kontrataklarla etkili olan El-Cezire, 41. dakikada Romarinho'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan El-Cezire'de Mbark Boussoufa, 48'inci dakikada rakip ağları sarstı. Hakem Ricchi, bir kez daha VAR sistemine başvurarak golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ataklarını daha da sıklaştıran Real Madrid, 53'üncü dakikada Cristiano Ronaldo, 81. dakikada ise Gareth Bale'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce 2014 ve 2016'da kupaya ulaşan Real Madrid ile bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu hedefleyen Brezilya'nın Gremio takımı arasındaki final maçı, 16 Aralık Cumartesi TSİ 20.00'de başlayacak. Aynı gün, El-Cezire ile Meksika ekibi Pachuca arasındaki üçüncülük maçı ise TSİ 17.00'de oynanacak.