Real'de Bale krizi
İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid'de Gareth Bale krizi yaşanıyor.
2013'te rekor transfer ücretiyle İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham'dan İspanyol devine transfer olan Galli oyuncu, sakatlıklarından dolayı bir türlü dikiş tutturamayınca, Madrid ekibinin yönetimi, oyuncuyu elinden çıkarma planları yapmaya başladı. Yıldız oyuncuya yaz transfer döneminde Manchester United ve Chelsea ilgi gösterirken, bu 2 dev kulübün kış transfer döneminde yeniden Real Madrid'in kapısını çalabileceği iddia edildi. Öte yandan oyuncunun eski kulübü Tottenham'ın da, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği belirtildi. Galli oyuncu bu sezon ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2, UEFA Süper Kupa'da bir ve İspanya Süper Kupası'nda bir olmak üzere toplam 9 maçta 719 dakika forma giydi ve 3 gol 4 asistle oynadı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
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Lens’in işi bitti
Toplam 9
Yorum
Nıcco Fiko Başkan seneye Çıne en az 10 mılyona kakalar bunu.Anlamadınız mı neden bonservisinin alındığını =))
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 1
Yorum
cem ne oynatacaksın. ne gelistireceksın. genç ama gitmesinden daha yararlı bişy yok
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 9
Yorum
AKDENİZ ZAMANINDA BOL KESEDEN HARCARSAN ŞİMDİ UEFA KRİTERLERİ BAŞLAR NASIL OLSA SENİN PARAN DEĞİL AZİZ BEY GİT ARTIK
Real'de Bale krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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