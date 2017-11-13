 Real'de Bale krizi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Real'de krizi

    Real'de Bale krizi

    İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid'de Gareth krizi yaşanıyor.

    2013'te rekor transfer ücretiyle İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham'dan İspanyol devine transfer olan Galli oyuncu, sakatlıklarından dolayı bir türlü dikiş tutturamayınca, Madrid ekibinin yönetimi, oyuncuyu elinden çıkarma planları yapmaya başladı. Yıldız oyuncuya yaz transfer döneminde Manchester United ve Chelsea ilgi gösterirken, bu 2 dev kulübün kış transfer döneminde yeniden Real Madrid'in kapısını çalabileceği iddia edildi. Öte yandan oyuncunun eski kulübü Tottenham'ın da, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği belirtildi. Galli oyuncu bu sezon ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2, UEFA Süper Kupa'da bir ve İspanya Süper Kupası'nda bir olmak üzere toplam 9 maçta 719 dakika forma giydi ve 3 gol 4 asistle oynadı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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