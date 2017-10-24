Yılın futbolcusu Ronaldo
FIFA tarafından Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo seçildi.
Milli takımların teknik direktörü ve kaptanları, basın mensupları ve halk oylaması ile seçilen yılın enleri Londra'da açıklandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen seneki gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi. Yılın kalecisi Juventus'un İtalyan oyuncusu Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ise Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:28
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Yılın futbolcusu Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.