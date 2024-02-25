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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan mağlubiyet yorumu!

Son dakika spor haberleri... Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, EMS Yapı Sivasspor'a 4-1 yenilmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vieira, "Net 2 tane pozisyonumuz vardı, maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gol buldu" ifadelerini kullandı.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 17:03
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan mağlubiyet yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyet hedefiyle geldikleri maçtan puansız döndüklerini dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan Ivo Vieira, "Maalesef bu skoru ilk yarıda koruyamadık, beraberlikle soyunma odasına girdik." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Vieira, şunları kaydetti:

Net 2 tane pozisyonumuz vardı, maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gol buldu. Peş peşe 3 maçımızı kaybettik. Çözümü çok çalışmak, inanmak ve kazanmak olarak görüyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Evimizde iyi oynuyoruz. Çok çalışacağız, inanacağız ve ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz.

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