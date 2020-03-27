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27 Mart 2020, Cuma
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500 yarışı nedeniyle ertelendi

Indianapolis 500 yarışı corona virüsü nedeniyle ertelendi

ABD'de düzenlenecek 500 otomobil yarışı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.

Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.

  1. 27.03.2020
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