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26 Mart 2020, Perşembe
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'dan duygusal paylaşımı!

Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı!

Corona virüsü testi pozitif çıkan Terim hakkında dün açıklamalarda bulunan , bugün de hesabından Euro 2008'de oynanan maçının görüntülerini ve eski hocası ile sarılma anını paylaştı. Arda Turan, paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini yazdı.

, corona virüsüne yakalanan teknik direktör için hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.

"DOKUNSALAR AĞLAYACAĞIM"

Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan -Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımları:



  1. 26.03.2020
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