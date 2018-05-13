Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Yarınki müsabakaya bakacağız”
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız” dedi.
- 13.5.2018 22:44
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Yarınki müsabakaya bakacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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