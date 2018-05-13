Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Yarınki müsabakaya bakacağız” – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Yarınki müsabakaya bakacağız”

    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Yarınki müsabakaya bakacağız”

    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız” dedi.

    'in 33. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında ağırladığı 'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Futbolcularımız her müsabakaya final niteliğinde çıkıyor. Bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Taktiksel anlamda doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'a iyi kilitledik ve 1-0 da öne geçtik. 'ın bir pozisyonu da vardı 2-0 öne geçebilirdik. İyi götürdüğümüz müsabakayı maalesef 2. yarıda 5 dakika içerisinde yediğimiz çok basit 2 tane golden sonra geriye düştük. Böyle bir müsabakayı geri çevirmek kolay değil. 2. golde zaafımızdan yedik. Futbolcularımız yine maça devam etti. İnandılar ve mücadele ettiler. Biz 1-1'den sonra yine öne geçebilirdik. Beraberliği yakaladıktan sonra tekrar bir yan topla 3. golü yedik. Eksiklerden bahsedildi ama bizim takımımızda da çok eksik vardı. Futbolcularımız yüreğini ortaya koydu. Maalesef bu önemli müsabakayı kaybettik. Çok üzgünüz aylarca inanılmaz mücadele ediyoruz. Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 13.5.2018 22:44
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