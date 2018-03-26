Osmanlıspor’dan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’dan anlamlı ziyaret

    <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>’dan anlamlı ziyaret

    taraftarları, 15 Temmuz'un kahramanlarından şehit 'in mezarını ziyaret etti.

    taraftarları, 15 Temmuz'un kahramanlarından şehit 'in mezarını ziyaret etti. Taraftarlar Derneği Başkanı Satılmış Arı, babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e kahraman şehidimizin ismi yazılı Osmanlı formasını verdi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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