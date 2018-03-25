Osmanlıspor’a durmak yok – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’a durmak yok

    Osmanlıspor’a durmak yok

    4 haftalık galibiyet serisi yakalayan , 6 eksikle maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    4 haftalık galibiyet serisi yakalayan , 6 eksikle maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibi, milli takımlarda bulunan Serdar Gürler, Cikalleshi ile sakatlıkları bulunan , , Lawal ve Carlos'tan yoksun çalıştı. İzinsiz çalışan Osmanlıspor, bugün de çift idmanlarda çalışmalarına devam edeckk.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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