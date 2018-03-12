Osmanlıspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cuma günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı, Luiz Carlos ve Raheem Lawal tedbir amaçlı katılmadı.
Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana, minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla devam edildi. Daha sonra çeşitli istasyonlarda şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:33
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Osmanlıspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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